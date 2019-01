Fotod ja video: Alpakad tunnevad end Eesti talves hästi

Alpakad elutsevad Peruus, Boliivias, Tšiilis ja mujal 3000 kuni 5000 meetri kõrgusel mägedes, kus võib olla palju lund ja krõbedaid külmakraade. Just seetõttu tunnevad nad ennast Eesti talves imehästi, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Lund võtavad rahulikult, külm neile liiga ei tee. Tegelikult võiksid nad kogu aeg väljas olla, aga kuna meil on siin kari susisid, siis ma panen nad öösel sisse. Tahaks magada rahulikult," rääkis Imre Heinsaar, kes on Eesti üks suuremaid alpakakasvatajaid.

Heinsaar peab alpakaid ennekõike villa saamise ja tõuaretuse eesmärgil.

Peretütar, viieaastane Lovise armastab käia alpakasid söötmas ja väikestega mängimas. Tema lemmik on Näksaja. "See Näksaja siin, sest ta näksab mind juba väikesest peale," ütles Lovise.

Heinsaare karjas on 36 alpakat, kellest vaid 11 on toodud Tšiilist, ülejäänud on sündinud ja üles kasvanud Eestis.

Eestis on teadaolevalt 15 alpakakasvatajat, kelle karjas on kokku 240 looma.

Heinsaar ütles, et alpakakari aitab pere kenasti ära majandada, kuid neil loomakestel võiks olla Eestis palju suurem potentsiaal, kui seni on arvatud.

"Kindlasti on. Viimase artikli hinnangul, mille ma mõni kuu tagasi leidsin Austraaliast, on maailmas 300 000 tonni alpaka villa puudu. Nii et tegelikult on siin perspektiivi küll," ütles ta.