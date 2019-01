Rootsis elav kunstihuviline kogub Eesti kunstnike maale kaltsukatest

"Eesti pildid torkavad silma kohe oma kvaliteedilt ja motiivide poolest," rääkis Vaht ETV saates "Ringvaade".

Naise kogus on näiteks Jaan Tuulingu ja Tõnis Laanemaa teoseid, mille on soetanud vaid loetud eurode eest.

Antiigikaupmees Jaanus Idla hindas taaskasutuspoest ostetud maale ja tõdes, et nii mõnegi pildi puhul võib olla raam väärtuslikum kui maal ise.

Idla on aga ise sattunud Rootsi teise ringi poes maali otsa, mis oli väärtuslikum kui müüja oleks arvanud. Nimelt oli tegemist Ants Laikmaa maaliga Itaalia poisist.

Mees ostis maali umbes saja euro eest. Laikmaa maali eest saaks Eestis umbes 10 000 eurot. "See on minu kogus ja ma ei plaani müüa. See on nii tore vaade - punane müts ja sinised silmad säravad. See pakub emotsioone," kirjeldas mees väärtuslikku leidu, kuid lisas, et selliste harulduste leidmine on pigem harv.