Muttika ja Hermaküla viisid retrosuusad rajale

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Tänavune Tartu Maraton Vintage viib osalejad tagasi möödunud sajandisse. Ajastu, mida korraldajad osalejate suusavarustuse ja riietuse näol peegeldada tahavad on kõik, mis jääb eelmisesse sajandisse. Kui aga keegi suudab valmis meisterdada või soetada veelgi vanema suusavarustuse, siis on ta suusapeole igati oodatud.

Jüri Muttika avastas suusarajal, et 1960. pärit suuskadega on lihtsam joosta kui sõita. Retrovõistluse pani kinni Hannes Hermaküla.

46. Tartu Maratoni üks peamisi uuendusi on esmakordselt toimuv Tartu Maraton Vintage. "Ringvaate" hobisuusatajad Hannes Hermaküla ja Jüri Muttika puhusid tolmu suusavarustuselt, mis on pärit aastakümnete tagant.

