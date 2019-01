2017. aasta "Jõulutunnel" kogus annetusi Tallinna lastehaigla heaks, et luua sügavalt enneaegsete laste raviks mõeldud intensiivravikeskusesse perepalatite kompleks. ETV heategevussaade kogus annetustena kokku 224 055 eurot, mis moodustab ligi poole perepalatite sisustamise kogumaksumusest.

Uutes perepalatites on loodud kõik tingimuseks selleks, et vanemad saaksid oma lapsega kogu beebi kasvamise ja kosumise aja koos olla.

"Jõulutunneli" raames kogutud annetused on andnud suure panuse selleks, et Tallinna lastehaigla on saanud välja ehitada perepalatite kompleksi ja sisustada selle vajalike seadmete ja aparatuuriga.

Perepalatid on loodud eelkõige väga enneaegsena ehk enne 32. täisrasedusnädalat sündinud ja intensiivravi vajavatele beebidele. Kõigist Eestis sündinud lastest ligikaudu üks protsent sünnib väga enneaegsena, neist 2/3 ehk kuni sada last aastas on ravil Tallinna lastehaiglas. Kui enneaegsed beebid on piisavalt kosunud ja haiglaravi lõppeb, jätkavad lastehaigla vastsündinute ja imikute osakonna arstid koostöös perearstidega laste regulaarset jälgimist kuni nende kaheaastaseks saamiseni.

Perepalatite pidulikul avamisel musitseerisid Helin-Mari Arder ja Teet Raik.