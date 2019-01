Galerii: Lumine talv pakub kauneid vaatepilte üle Eesti

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Talvine ja lumerohke ilm ei paista sel nädalal raugevat. Teisipäeval püsib lumesajune ja tuisune ilm, teed on väga libedad. Kolmapäev on mõnusalt talvine ja neljapäevaks tõstab madalrõhkkond aga tuule jõuliseks. Reede on uuesti miinuskraadides, sajab lund ja tugev tuul teeb tuisku. Nädalavahetus tuleb rahulikuma talveilmaga.

Lumine talv pakub üle Eesti kauneid vaatepilte. Lumerohkeid loodusfotosid on jaganud ERR-i lugejad. Kui ka sinul on fotosid või videoid, mida tahad meiega jagada, lae need lehele Minupilt.err.ee .

