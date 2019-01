Mait Malmsten üle piiri huumorist: mõnda asja ei taha teha ja ei taha ka näha

"Klassikokkutuleku" näitlejad Mait Malmsten ja Ago Anderson lubasid, et ka uues filmis kombatakse nalja piire. Näitlejad panid enne võtteid enda sõnul kindlalt paika, mida nad on nõus tegema.

"Me oleme alati nende stsenaariumitega enne töötanud natuke ja see piir on igaühe jaoks erinevas kohas. Me oleme püüdnud seda piiri nihutada alati eelnevalt enne võtteid sellesse kohta, kus ta meile kõigile oleks enam-vähem vastuvõetav. Kus me ikkagi ise ka veel võib-olla naeraks," selgitas Malmsten Raadio 2 hommikuprogrammis.

Näitlejate sõnul oli just üle võlli huumori tõttu üllatav, et rahvas "Klassikokkutulekut" nii kõrgelt hindas. "Me tõesti kartsime enne esimese osa tegemist päris palju, et mis sellest asjast saab. Kus on need eetilised ja esteetilised piirid. Enda jaoks tõmbasime need enam-vähem talutavasse paika ja jäi üle oodata, mis edasi saab ja mida teised arvavad. See oli üllatus, et see nii hästi läks," tunnistas Malmsten.

Andreson lisas, et näiteks Soome versiooni puhul on üllatav, et nad panid taanlaste originaalstsenaariumile isegi vunki juurde. "Seal oli see piir ikka väga teises kohas. Seal toimusid orgiad ja näidati peaaegu kõike," kirjeldas Andreson.

"Mõnda asja ei taha teha ja ei tahaks ka näha," kommenteeris Malmsten.

Filmisaaga viimane, kolmas osa "Klassikokkutulek 3: Ristiisad" jõuab Eesti kinodesse 25. jaanuaril.