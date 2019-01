Hugh Grant palub kurikaeltel tagastada varastatud stsenaarium

Twitteri säutsus palus Grant tagastada vähemalt filmistsenaarium, mis sisaldas nädalate pikkuse töö ulatuses märkmeid, kirjutab BBC.

"On küll ebatõenäoline, et keegi teab, kes murdis mu autosse sisse ja varastas koti, kuid palun veenge neid, et nad vähemalt tagastaksid stsenaariumi," kirjutas näitleja.

Lisaks on varaste valduses nüüd ka Granti laste meditsiinikaardid.

In the unlikely chance that anyone knows who broke into my car tonight and stole my bag, please try and persuade them to at least return my script. Many weeks worth of notes and ideas. And perhaps my children's medical cards. Coach Films ,Ealing St Mary's Ealing Green W5 5EN*