Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Nädalavahetusel külastas Chicago politsei R. Kellyt tema Trump Toweri elukohas, reageerides teatele, et ta hoidis seal kaht naist pantvangis, mida naised eitasid. Kolmapäeval vaatavad linnavõimud üle R. Kelly stuudio Chicagos, et teada saada, kas ta rikub tsoonieeskirju, kui laseb inimestel (potentsiaalselt oma väidetavatel ohvritel) seal elada.

R. Kelly väidetava käitumise õiguslikud tagajärjed pole endiselt teada, nagu seda pole ka tema tulevik muusikuna – TMZ teatab, et R. Kelly on oma plaadifirmas RCA ja viimase emaettevõttes Sony kantud musta nimekirja.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel