Galerii | Narva moekonkursi võitis KUUL design

Lisaks esikolmikule anti välja mitmeid eriauhindu. Tallinna Loomeinkubaatori lemmik oli LIKE LOOK, kes saab tunnustuseks brändingu-teemalise koolituse. Creative Narva Facebookis toimunud rahvahääletuse võitja oli meeskond B´MOR Design; ajakirja Jana ja Delfi RUS publikuhääletuse võitis Mistjurin Desing ning toimetuse lemmikuks osutus tüdrukute pidulike kleitide bränd TATA. Ajakiri Säde valis oma lemmikkollektsiooniks peaauhinna võitja KUUL Design ning Rootsi Saatkonna eriauhind läks meeskonnale Formés.

Konkursi mentor, moelooja Ülle Pohjanheimo ütles peaauhinda üle andes, et esikoha valik oli siiski väga raske. "Väga oleks tahtnud välja anda vähemalt kolm esikohta, kuid sellistel konkurssidel tuleb valikuid teha. Kõik olid väga tublid, see oli raske töö ja pühendumine, mis noori talente siia tõi. Aitäh kõikidele, uskuge iseendasse ja jätkake tööd oma kollektsioonidega," innustas Pohjanheimo.

Teise koha pälvis lastekollektsiooni loonud meeskond LIKE LOOK, kolmanda koha vääriliseks hindas žürii meeskonna Formés loomingu.

