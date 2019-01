Maanteel kitse päästnud Väino Sarap: kits oli väga stressis

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Sarap ütles, et nägi sõites, et autodel põlesid ohutuled ja autod seisid. "Mõtlemise aega oli mul suhteliselt vähe. Pigem kohe tegutsesin. Kits oli väga stressis. Läksin teisele poole teed, haarasin ta sülle. Ta oli arvatavasti metsa poolt tulnud, teisel pool oli põld," arutles Sarap, et ilmselt mõtles kits poole tee peal ümber.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel