ID-kaardi mäng sai põrmustava Youtube'i arvustuse järel ülimenukaks

2014. aastal tellis Riigi infosüsteemi amet videomängu, et tutvustada Eesti ID-kaarti. Nüüd on see saanud ootamatult popiks, sest Eesti üks popimaid mängureid Aksually tegi sellest Youtube'i arvustuse.

Arvustuses, mis on vaatajate meelest maru naljakas, ütleb Aksually, et see mäng on täielik jama. Aksually videot on vaadatud üle maailma üle 700 000 korra, vahendas ETV saade "Ringvaade".

Mängu üks loojaid ja riigikogu liige Erki Savisaar kommenteeris 280 000 eurot makma läinud mängu, et see on juba üle viie aasta vana. "Selle ajaga on tal olnud üksjagu palju kasutajaid. Tõepoolest, viimasel ajal on populaarsus kasvanud," ütles Savisaar.

Mehe sõnul olid kõik kiiksud, mille Aksually oma arvustuses välja toob, planeeritud. "Ta teeb täpselt seda, milleks ta planeeriti. Kõik need kiiksud olid plaanitud just selleks, et lastel oleks lõbusam ja nad tahaksid tagasi tulla," selgitas Savisaar.

Aksually pilkevideo oli väljatulemise järel Youtube'is mänguvideote kategoorias vaadatavuselt 37. kohal