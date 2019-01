Michael J. Fox tegi 57-aastaselt esimese tätoveeringu

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Fox kinkis tätoveeringu autorile ja salongi omanikule paari haruldasi Nike Mags jalatseid. Samasuguste jalatsitega sai Foxi ennast näha 1989. aasta filmis "Back to the Future Part".

Merikilpkonnal on tähtis roll Michael J. Fox-i karjääris. Mees kohtas sellist looma oma karjääri pöördepunktil, kui Kariibi meres ujus. Loomal puudus tükk uimest ja tal oli näos arm. "Ta tegi seejärel tähtsa otsuse, mis näitab, kui oluline see kilpkonn tema jaoks oli," kommenteeris tätoveerimissalongi omanik Keith McCurdy.

A post shared by Michael J Fox (@realmikejfox) on Jan 9, 2019 at 12:49pm PST

