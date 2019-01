The Boondocks avaldas muusikavideo loole "That's Why"

Valmis video ansambli The Boondocks loole "That's Why", mis on pärit nende viimaselt stuudioalbumilt "How To Build A Love Bomb". Muusikavideos astuvad üles näitlejad Rea Lest ja Jörgen Liik.

Muusikavideo sündis koostöös Balti Filmi- ja Meediakooliga, filmitudeng Liis Lindmaa juhtimisel. "Mulle meeldis, et bändiga oli tihe koostöö täiesti algusest peale, intensiivsest ideede põrgatamisest kuni lõpliku tulemuseni välja," sõnas režissöör Liis Lindmaa.

Kirjutasin The Boondocksi plaadist "How To Build A Love Bomb" nii: "Värske "How To Build a Love Bomb" on lihtsalt rafineeritum ja lihvitum versioon sellest, kust nad alustasid, sarnanedes oma lähenemise poolest Ouule. Üllatav on aga see, et The Boondocks on 2018. aastal isegi parem Arctic Monkeys kui nad ise. Eelistame eestimaist!"

Vaata videot: