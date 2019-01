Rauno Pehka treenib noori korvpallureid lauluga

Pehka sõnul oli sünnipäev tal üks väheseid vabu päevi, kuna korvpall sisustab endiselt enamiku tema ajast.

"See on selline kollektiivne ala, hästi palju inimestevahelist suhtlust," kirjeldas Pehka oma lemmikala ning võrdles meeskonda väikese ühiskonnamudeliga. "Sportlane kuulub selliste töö tegijate hulka, kes tahavad suurt publikut. Selle suure publiku nimel nad on valmis pingutama hästi palju, aga kui seda suurt publikut pole ühel hetkel kuskilt võtta, siis kuidas hakkama saada, on alati küsimus."

Pingete maandamiseks on Rauno Pehka leidnud enda jaoks muusika. Laul saadab vahel ka noorte spordilaagreid ja trenne. Kui 20 poissi on korraga saalis, siis tuleb sageli oma häält kõvasti kasutada, et kõigini jõuda ja nende tähelepanu saada. "Ükskord ma isegi olen laulnud neile, laulsin Ott Leplandi "Kuula", et nad kuulaksid mind, mis mul öelda on," naeris Pehka.