Stig: Victor Crone pole tüüpiline rootslane, ta tundub rohkem nagu eestlane

Põhiline põhjus, miks Stig ise võistluslugu "Storm" ei esita, seisneb tema sõnul asjaolus, et Victor kõlab tunduvalt paremini.

"Kirjutasime eelmisel aastal hästi palju muusikat koos. Olime palju stuudios ja siis, kui hakkas see Eesti Laulu värk ja Tomi (Rahula - toim) sai peaprodutsendiks, siis ma küsisin kohe, et kuule, kuidas on, kas välismaalased on lubatud sel aastal," meenutas Stig saates "Hommik Anuga". "Ja siis me mõtlesime, et teeme ära põhimõtteliselt."

Victor osales 2015. aastal Rootsi Eurovisiooni eelvoorus ehk kohalikul muusikafestivalil Melodifestivalen. "Stormi" peab ta tunduvalt endale omasemaks looks kui Rootsi võistluslaulu.

Eestis on Victor käinud juba väga palju ning oskab ka mõningaid väljendeid. Stigi kui muusikut teadis ta juba enne koostöö algust.

Stig usub, et eestlased hakkavad Victor Crone'i lauljana armastama. "Minu arust ta ei ole tüüpiline rootslane, ta tundub nagu rohkem eestlane mulle," muigas Stig.