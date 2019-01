"Vabadussõja lugu" püüab tuua paralleele saja aasta taguse ja tänapäeva vahele

16-osaline "Vabadussõja lugu" on uus ETV dokumentaalsari, mille esimene osa on eetris pühapäeva õhtul kell 18.45.

"See on Vabadussõja lugu algusest peale. Õigupoolest on seal sissejuhatus ka, püüame selgitada seda konteksti, milles Eesti oli sada aastat tagasi, kui Vabadussõda käivitus," rääkis sarja üks autoritest, Indrek Treufeldt "Vikerhommikus".

"Niisuguste lugude puhul on ju see häda, et meil ei ole otseseid tunnistajaid elus enam. Väga vähe, hästi-hästi vähe, võib-olla paari minuti jagu on liikuvat pilti Vabadussõjast. On ohtrasti fotosid, aga need fotod on sageli sarnased, seal on grupifotosid, võitlejad puhkehetkel. Selliseid õigeid lahingufotosid ei ole," kirjeldas ta. "Niisiis tuleb kasutada erinevaid elemente, et seda lugu jutustada, graafikat, et näidata, kuidas lahingud maastikul kulgesid, natukene lavastusi, natukene intervjuusid. Eesti parimad asjatundjad Vabadussõja alal saavad kõik sõna."

Kuna pole enam elus neid, kes võiksid rääkida, kuidas elu sada aastat tagasi päriselt oli, püütakse sarjas tuua võimalikult palju paralleele. "Kui tõepoolest jutt käib noortest, vaatame praeguste noorte peale, kuidas nad oleksid või mida nad teeksid," selgitas Treufeldt. "Oleme püüdnud ka tulistada nendest relvadest, mis oli kasutuses Vabadussõjas, tõepoolest, täpselt nendest relvadest, täpselt sama laskemoonaga. Ja siis polügooni peal vaadata, kuidas läheb ja mis tunne on," lisas ta. "Selle kaudu natukene püüda neid inimlikke emotsioone tõlgendada ja mõelda, kuidas võiks olla nende jaoks, kes osalesid. Aga see on muidugi raske, sest aeg hajutab emotsioonid ja faktid jäävad püsima. Kui tuleb uus käsitlus, siis mõned asjad asetuvad kuidagi teistmoodi, sest me näeme asju laiemalt, näeme, mis roll oli Vabadussõjal ja kuidas näiteks läks Eesti diplomaatial selles situatsioonis."

Dokumentaalsarja autorid on Elo Selirand ja Indrek Treufeldt. "Vabadussõja lugu" alustab ETV ekraanil sel pühapäeval kell 18.45.