Annika Haas: ei saa öelda, et ükski marginaalne grupp on hea või halb

"Kes mind fotograafina teavad, minu töid ja tegemisi, siis need marginaalsed ja väikesed suletud kogukonnagrupid on minu huvi olnud," selgitas Haas saates "Hommik Anuga".

Moslemitega suhtlemist alustas Haas juba 2011. aastal seltskonnafotograafina töötades. "Mul hakkas peas tekkima mõte, et miks me kunagi ei näita neid paralleelmaailmu siin Eestis, mis on olemas. Mis me näitame ühte ja seda sama Anu Saagimit, kes on igal üritusel kohal? Minu idee läks sealt edasi käima ja hakkasin külastama neid kogukondi, kes ju ka korraldavad üritusi."

Moslemite eestkõneleja rolli Haas enda sõnul oma tööga võtnud pole, vaid jääb siiski fotograafina dokumentalistiks. "Mina tahan näidata seda adekvaatset pilti, seda peegeldust, mida kogukond ise endast minu jaoks pakub. Ma ei välista oma seeriates kindlasti mitte ka negatiivseid juhtumeid," selgitas ta. "Ma ei saa öelda, et ükski marginaalne grupp, kellega ma tegelen, on kas hea või halb. Ei saa panna neid piire, inimene on inimene. Ole sa moslem, ole sa kristlane, ole sa kes tahes. Ei saa niimoodi lahterdada."

Moslemid rääkisid Haasile, kuidas sageli tuleb ette olukordi, kus eestlased, eriti vanemad inimesed kipuvad neile ühistranspordis halvasti ütlema. Oma näitusega loodab Haas luua teatud kontakti kogukondade vahel.