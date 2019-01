Soomusrongi nr 7 "Wabadus" on külastanud üle 4000 inimese

2019. aastal on Eesti Vabariik 100 programm pühendatud Vabadussõja 100. aastapäevale.

"Juubeliaastal valminud soomusrong on väga soojalt vastu võetud. Praeguseks on soomusrongiga tutvunud üle 4000 inimese. Kõige rahvarohkemad peatused on siiani olnud Kehras ja Tapal," rõõmustas Eesti sõjamuuseumi direktor Hellar Lill. "Ka eesootavates peatustes on rong väga oodatud, sest giidituurid täituvad suure hooga," lisas Lill.

"Soomusrong ja sellel asuv näitus liiguvad jaanuari jooksul mööda ajaloolist lahingujoont Kehrast Valgani," sõnas riigikantselei EV100 suursündmuste juht Margus Kasterpalu. "Juba homme, 13. jaanuaril jõuab soomusrong Kaareperesse ning sellega on jaanuarikuine "Wabaduse teekond" poole peal. Veebruarist alates liigub "Wabadus" edasi mööda olemasolevaid raudteid üle terve Eesti kuni 2019. aasta lõpuni," tutvustas Kasterpalu tulevikuplaane.

Soomusrongi peatused Wabaduse teekonnal 2019. jaanuaris:

• 4.01.19 - 5.01.19 – Kehra

• 6.01.19 – Lahinguvälja

• 6.01.19 - 8.01.19 – Aegviidu

• 9.01.19 - 10.01.19 – Tapa

• 11.01.19 - 12.01.19 – Jõgeva

• 13.01.19 – Kaarepere

• 14.01.19 - 16.01.19 – Tartu

• 17.01.19 - 24.01.19 – Elva

• 25.01.19 - 27.01.19 – Puka

• 28.01.19 - 30.01.19 – Sangaste

• 31.01.19 – Valga