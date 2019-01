Oscari-gala jääb esmakordselt 30 aasta jooksul õhtujuhita

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Amazoni asutaja ja juht Jeff Bezos, keda peetakse hetkel maailma rikkaimaks inimeseks, ning tema abikaasa MacKenzie Bezos teatasid kolmapäeva hommikul tehtud ühises avalduses, et neil on plaanis pärast 25 aastat kestnud kooselu oma abielu lahutada.

Pärast Kevin Harti loobumist Oscari-gala õhtujuhi kohalt, jäid filmiakadeemial vaid mõned nädalad asendaja leidmiseks. Nüüd on produtsendid teatanud, et plaanivad õhtu läbi viia erinevate A-kategooria staaride kaasabil.

