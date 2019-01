Kodumaine mängufilm "Mehed" said tuntud muusikute esituses värske tunnusloo

Uuest kodumaise filmi "Mehed" tunnusloo "Tuli, vesi, õhk ja maa" muusikavideos näeb esimesi kaadreid linateosest. Laulu on kirjutanud Markus Robam, teksti loojaks on Leelo Tungal ning sisse laulsid Maia Vahtramäe, Sandra Ashilevi, Laura Kukk, Veikko Täär, Margus Prangel, Tiit Sukk.

""Tuli, vesi, õhk ja maa" lõplik versioon valmis mitmete katsetuste ja proovide käigus. Detailidest moodustus loominguline tervik otsimise käigus leitust," kommenteeris Markus Robam. "Suureks abiks loo kirjutamisel oli Gerda, tema abil leidis lugu kõige sobilikuma ja meile meeldiva vormi. Loomulikult on Leelo poolt saadud luuletus juba õnnistus, sest see heliseb juba ise."

"Alguses oli ainult see mõte, et filmis peaks kindlasti olema laul, mis võtaks kokku kõige olulisema sellest loost. Miskipärast ma tahtsin väga, et selle teksti kirjutaks nimelt Leelo Tungal. Sest tema võime väljendada suuri mõtteid lihtsalt ja hingeminevalt on mind alati puudutanud," selgitas režissöör Gerda Kordemets. "Kuna nii Leelo Tungal kui ka helilooja Markus Robam on helendavad olevused, kes tajuvad maailma imelisena, sündis sellest minu meelest väga hingeminev lugu."

Sketšidega vürtsitatud romantilise komöödia peategelasteks on Tiit Sukk, Veikko Täär ja Margus Prangel, kes mängivad selles filmis nii iseennast kui ka kõiki meeste kujutluspiltidest arenevate sketšide karakterrolle.

Film "Mehed" jõuab kinodesse 15. märtsil.