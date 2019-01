Marko Reikop sõi veel jälgimat asja kui Vietnamist toodud prussakas

Reikop kommenteeris ETV saates "Ringvaade", et suhkruga maitsestatud lambarasv oli veel jälgim kui prussakas, mille ta hiljuti Vietnami reisilt kaasa tõi.

"Oh sa ramp, kui õudne. See on peaaegu kõige halvem asi, mis ma üldse elus söönud olen. Kuidas see nii halb on? See on lambarasva maitsega ja siin on veel suhkur ka. See on tõesti jälk. Ma sõin siin paar päeva tagasi lutikat, ma arvan, et see lutikas on parem kui see," kommenteeris Reikop kirgiiside rahvusrooga.

Aprikoosidega hernesupp tundus Reiopile pärast lambarasva lausa hõrgutis. "Pärast lambarasva on täitsa oivaline toit," lausus ta.