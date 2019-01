Ewert and The Two Dragonsilt ilmus uus album "Hands Around the Moon", millega minnakse sel aastal nii Eesti kui ka Kesk-Euroopa tuurile.

Kui eelmine album salvestati Ühendriikides suures stuudios kiire tempoga, siis nüüd nautis bänd rahulikku ja stressivaba salvestusperioodi kodustes paikades. Võrreldes varasema loominguga kõlab uus album poeetilisemalt, vahendas "Aktuaalne kaamera".

"Ta on üks etapp meie teekonnal, ma arvan. See on põhiline asi, iga albumiga algab kõik mingis mõttes otsas peale ja sa ei tea, kuhu see läheb. Ta on selline põnev etapp ja uus algus ma arvan," arutles bändiliige Erki Pärnoja.

Ewert Sundja lisas, et bänd sai detailide kallal mõnusasti aega veeta. "Võib-olla meie osad plaadid on olnud jutustavamad, võib-olla see on arutlev. Mõnes kontekstis veidi poeetilisem, mis puudutab teksti rütmikat. Aga muidu ma ütleks, et ta on selline enesekriitiline sissevaade, paari aasta kokkuvõte erinevatest emotsioonidest," lisas ta.