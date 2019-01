Talveöölaulupidu Otepääl tuleb taas

Aastate jooksul kasvanud huvi näitab, et Talveöölaulupidu on võitnud oma koha inimeste südames ja pärast paariaastast pausi toimub populaare kultuurisündmus taas. Otepää kultuurimaja pargis süüdatakse traditsioonilised laululõkked ning kultuurikuuris on avatud kuumade jookide ala.

"Juubeliaasta puhul on meie laulupeo kontseptsioon pisut teistsugune. Kuna tulekul on 28. laulupidu, siis otsustasime anda kooridele puhkust. Seekordne pidu on korraldatud nõnda, et tegemist on laulusimmaniga, kus kooridele eraldi lava ei ole, aga on lauluala eeslauljatele," selgitas talveöölaulupeo üks pikaaegsetest korraldajatest, Otepää kultuurimaja perenaine Merle Soonberg.

Talveöölaulupeol on kavas s17 eestikeelset armastatud laulu läbi aegade, mida aitavad laulda Allan Kasuk, Margit Tali, Indrek Ventmann, Loore All ja teised. Lauljaid saadab lavalt Margit Tali Live bänd. "Sellel aastal on kavas väga lai repertuaar – saab ühiselt laulda eestikeelset räppi, seto folki, punki, poppi ja südant soojendavaid isamaalisi laule," lubas Otepää kultuurikeskused juhataja Jorma Riivald. Talveöölaulupidu on tasuta.

Talveöölaulupidu toimub 26. jaanuaril kell 20.00 .