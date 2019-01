Ajaloolane ja saatejuht David Vseviov meenutas Eino Baskini sketši 1977. aasta saates "Estraaditähestik". "See on päris naljakas ja päris tänapäevane nali. See nali ütleb meile, kuidas me käitume situatsioonides, mis pole meie jaoks igapäevased," ütles ta.