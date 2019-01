"Üldse kogu see "Tujurikkuja" oli igavesti naljakas ja vinge saade. Kuid üks klipp on eriliselt meelde jäänud," meenutas Ott Lepland oma lemmiksketši "Eesti Nokia".

Peeter Oja lisas, et tema lemmiknaljad on natuke kaldu. "Praegu on kadunud ära see Eesti Nokia otsimine. Aastaid tagasi, kui Märt ja Ott tegid "Eesti Nokia" sketši, see on väga hea ja naljakas," rääkis Oja.