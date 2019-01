Video: 1950. aastate telesari räägib Trumpist, kes tahab müüri ehitada

Nimelt on ammuse vesternisarja "Trackdown" 1958. aasta mais eetrisse jõudnud osas "Maailmalõpp" ("The End of the World") tegelaseks soolapuhujast müügimees Walter Trump, kes pakub külaelanikele plaani ehitada ümber asula suur müür, mis väidetavalt kaitseb neid maailmalõpu eest. Ainsaks meheks, kes Walter Trumpi jutus kahtleb, on asula korravalvur Hoby Gilman, kelle müügimees ähvardab seetõttu kohtusse kaevata, vahendas CBS.

"Ma olen ainus. Usaldage mind. Ma saan ehitada müüri ümber teie kodude nii, et miski sealt läbi ei tule," räägib külarahvale Walter Trump, keda taustal olev hääl nimetab "pettuse ülempreestriks".

Videoklipp hakkas sotsiaalmeedias levima, kui animasarja "Gravity Falls" looja Alex Hirsch selle Twitterisse postitas.

Paljude meelest meenutab see väga palju praegust USA poliitilist olukorda, kus president Donald Trump nõuab suure müüri ehitamist USA lõunapiirile ning on selle nimel valmis jätkama ka valitsussektori tööseisakuga.

Nimetatud sarja episoodi eetrisse mineku ajal oli tulevane president Trump 11-aastane.

What the fresh hell. This is REAL. Filmed in 1958- about a conman who grifts a small town of suckers into building a wall. History not subtle enough for you? GUESS THE GRIFTER'S NAME

(And watch until the end) pic.twitter.com/6FA3p6KC00