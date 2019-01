Sam Smith avaldas uue loo "Dancing With A Stranger"

Sam Smithi eelmine album "The Thrill Of It All" ilmus 2017. aastal, mille kohta kirjutasin arvustuses: "Mina arvan, et ega tegelikult ei olegi tarvis. Muidugi, alati jääb maailma tuhandeid ja tuhandeid artiste, kes teevad sellist muusikat, see on paratamatus, aga sina oled ju tegelikult näidanud, et oskad teha midagi muud, särtsakat autoripopi, mis eristus, jäi meelde ja mille panin hea meelega uuesti peale. Kas sa tõesti ise ka arvad, et "The Thrill Of It All" on hea plaat?"

Kuula lugu "Dance With A Stranger":