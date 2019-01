Marko Reikop tegi ringkäigu endises Tallinna vanglas

Huvitav detail, mille Reikop avastas naisvangide majast, olid avatavad aknad. "Ma ei ole kunagi varem üheski vanglas midagi sellist näinud," kinnitas ta ja tõdes, et kuigi vangla akna taga on trellid, siis ei tundu need kõige tugevamad. "Seda juhtumit ei ole küll ette tulnud, et keegi oleks siit põgenenud, aga kui iga päev neid peenikesi trelle viilida, siis mingil hetkel peaks vabadusse pääsema."

Teine eriline aspekt endise Tallinna vangla juures oli puit- ja vineeruksed. "Vanglajuht ütles mulle, et kui üks suur tugev vang tahtis, siis ta võis selle ukse jalaga eest ära lüüa," mainis Reikop ja tõdes, et seda ei tulnud küll väga tihti ette.

Praegusel hetkel on endine Tallinna vangla ala avatud politseile, Kaitseliidule ja päästjatele õppusteks. "See kõik läheb ka müüki, see kuulub Riigi Kinnisvara aktsiaseltsile ja kui te tahate endale sellist vahvat suurt vanglaterritooriumit, siis miks mitte, ostke ära."