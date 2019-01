Galerii: Artises esilinastus ETV värske dokumentaalsari "Vabadussõja lugu"

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Reede õhtul kell 20 on ETV eetris "Elu parim nali" teine osa, kus tuntud ja armastatud eestlased räägivad, mis neid telekat vaadates kõige enam naerma on ajanud.

Amazoni asutaja ja juht Jeff Bezos, keda peetakse hetkel maailma rikkaimaks inimeseks, ning tema abikaasa MacKenzie Bezos teatasid kolmapäeva hommikul tehtud ühises avalduses, et neil on plaanis pärast 25 aastat kestnud kooselu oma abielu lahutada.

16-osaline "Vabadussõja lugu" annab edasi Eesti ajaloo ühe olulisima perioodi, kus korraga olid sõjas kõik, mitte üksnes püssidega mehed rindel. Kuidas tühja riigikassaga saada sõdurile selga sinel ja lõunaks suppi ning kust võtta vooride veoks hobuseid või tabada vaenlase spioone. Need on vaid mõned Vabadussõda puudutavad küsimused, millest uues sarjas juttu tuleb.

Pühapäeval, 13. jaanuaril alustab ETV ekraanil uus kodumaine dokumentaalsari "Vabadussõja lugu". See on haarav tagasivaade ajale, kui maal, mis oli saanud riigina toimida vaid paar nädalat, puhkes sõda.

ERR kasutab oma veebilehtedel http küpsiseid. Kasutame küpsiseid, et meelde jätta kasutajate eelistused meie sisu lehitsemisel ning kohandada ERRi veebilehti kasutaja huvidele vastavaks. Kolmandad osapooled, nagu sotsiaalmeedia veebilehed, võivad samuti lisada küpsiseid kasutaja brauserisse, kui meie lehtedele on manustatud sisu otse sotsiaalmeediast. Kui jätkate ilma oma lehitsemise seadeid muutmata, tähendab see, et nõustute kõikide ERRi internetilehekülgede küpsiste seadetega.

Sain aru

Loen veel