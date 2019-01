Tigran Gevorkjan ja Mattias Naan toovad sõpruse lavale

Armeenia juurtega Tigran Gevorkjan räägib, et jõudis stand-upini hetkel, mil nägi viieaastaselt enda vanemaid köögis vaidlemas. "Viisin selle lavalaudadele alles hiljem," lisab ta. Mattias Naani esimene kokkupuude püstijalakomöödiaga oli seevastu alles sel aastakümnel. "Stand-upini ma tegelikult väga ilusti ei jõudnudki, vaid pigem pidin ise ennast vägisi sinna vedama, umbes nagu klaustrofoobi liftiga viimasele korrusele," muheles Naan. "Kui see piinarikas liftisõit oli ära tehtud, hakkas pilvelõhkuja aknast päris ilus vaade paistma. Siis meenus, et mul on ju kõrgusekartus ka, nii et siiamaani higistan ja jalad värisevad enne lavale minekut," meenutas koomik enda esimest ülesastumist 2012. aastal, aga lisas, et see kõik on suurema eesmärgi nimel.

Lavalaudadelt sai alguse ka Gevorkjani ja Naani vaheline sõprus. "Kohtasin Mattiast esimest korda Comedy Estonia avatud mikrofonil 2014. aastal. Ruumis oli kuskil 27 kraadi ja kondens seintel ning Mattias oli pika parkaga laval," rääkis Gevorkjan. Naan meenutas, et nägi praeguse lavapartneri swagi juba kaugelt. "Kompleksideta egomaniakk, mis on Eesti koomikute turul erakordne ja ebameeldiv nähtus. Aga kui rääkima hakkasime oli vist esimene asi, mis talle ütlesin, et sorry, mul tõesti on ainult mündid, rohkem raha pole anda sulle. Sõbrad alates sellest ajast," lausus Naan.

Suuresti sõprusest on inspireeritud ka aprillis toimuv stand-up show "Nina ja Vunts". "See saab olema segu meievahelisest sõprusest, üksteise räigest tagarääkimisest ja ka täiesti teemavälistest asjadest, sest kõige suurem inspiratsioon on ikkagi elu ja juhtumised meie ümber," lubasid koomikud.

Tigran Gevorkjan ja Mattias Naan stand-up shows ''Nina ja Vunts'' toimub kolmapäeval, 24. aprillil Tallinnas Alexela kontserdimajas. Sündmuse algus on 19.00.