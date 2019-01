Festival Koolitants 2019 toob üle Eesti 14 tantsupäeva

Veerand sajandit on lapsed ja noored, tantsuõpetajad ja lapsevanemad valmistunud Koolitantsu lavale minema autorite, esinejate, toetajate või kaasaelajatena. Maakondlikud tantsupäevad saavad alguse juba 19. jaanuarist.

Koolitantsu peakorraldaja Raido Bergstein nentis, et Koolitants on veerandsada ja toimib moevooludest eraldi. "Selle jooksul on festival aga endiselt väga värske, sest osalejad oma rõõmu ja värskete ideedega täidavad iga tantsupäeva, iga kontserdi. Seda tantsurõõmu kannavad tuhanded tantsijad üle Eesti. Pole paremat tunnet kui lavalt maha astudes saab kiitvaid ja toetavaid sõnu lähedastelt. Sa olid tubli! Koolitants oma juubeliaastal kutsub jagama tunnustust ja häid tundeid ning võtma seda ka koju kaasa ning seda on ikkagi kõige parem teha läbi vahetu kogemuse."

Festivali Koolitants pakub kontserdielamusi 14 tantsupäeval Eesti erinevates paikades. Üle mitmete aastate toimub Haapsalu Kultuurikeskuses taaskord iseseisev Läänemaa maakondlik tantsupäev ning teist aastat järjest toimub Saaremaa tantsupäev Kuressaares. Lisaks maakondlikele tantsimistele toimub ka kaks finaalkontserti kolmandat kevadet järjest Eestimaa südames Paides.

Koolitants 2019 maakondlikud tantsupäevad toimuvad:

L, 19.01 TALLINN: Vene kultuurikeskus

12:00 lastetants

18:00 kaasaegne tants, tänavatants

P, 20.01 TALLINN: Vene kultuurikeskus

12:00 jazztants, eesti ja rahvaste tantsud, kooli tants

18:00 showtants

P, 27.01 TARTUMAA: Teater Vanemuine suur maja

12:00 lastetants (eelkool), kaasaegne tants, eesti ja rahvaste tantsud, kooli tants

18:00 lastetants (algklassid), tänavatants

E, 28.01 TARTUMAA: Teater Vanemuine suur maja

18:00 showtants, jazztants

L, 02.02 HARJUMAA: Viimsi kool

18:00 kõik žanrid

P, 03.02 JÕGEVAMAA: Jõgeva kultuurikeskus

18:00 kõik žanrid

L, 09.02 PÄRNUMAA: Pärnu kontserdimaja

12:00 lastetants, jazztants, eesti ja rahvaste tantsud, kooli tants

18:00 showtants, kaasaegne tants, tänavatants

P, 10.02 IDA- JA LÄÄNE-VIRUMAA: Kohtla-Järve kultuurikeskus

12:00 lastetants, kooli tants, eesti ja rahvaste tantsud, jazztants

18:00 kaasaegne tants, tänavatants, showtants

L, 16.02 LÄÄNE- JA HIIUMAA: Haapsalu kultuurikeskus

kell 15:00 kõik žanrid

P, 17.02 VILJANDIMAA: Sakala keskus

12:00 lastetants (eelkool), kaasaegne tants, jazztants, tänavatants, eesti ja rahvaste tantsud, kooli tants

18:00 lastetants (algklassid), showtants

L, 09.03 SAAREMAA: Kuressaare kultuurikeskus

15:00 kõik žanrid

P, 10.03 JÄRVA- JA RAPLAMAA: Paide muusika- ja teatrimaja

18:00 kõik žanrid

L, 16.03 VALGAMAA: Valga kultuuri- ja huvialakeskus

18:00 kõik žanrid

P, 17.03 VÕRU- JA PÕLVAMAA: Kannel

12:00 lastetants, eesti ja rahvaste tantsud, jazztants

18:00 tänavatants, showtants, kooli tants, kaasaegne tants

L, 12.04 Finaal / Paide muusika- ja teatrimaja

P, 13.04 Finaal / Paide muusika- ja teatrimaja