Erki Pärnoja avaldas uue video ja akustilise versiooni singlile "Leva"

"Leva" uus ja orkestraalne helipilt sündis Erki Pärnoja bändi, Anna Kaneelina ja keelpillikvartett Prezioso koostööna ning tähistab autori sõnul üht etappi tema uue kõla otsinguil, mis algas peale tema esimese täispika sooloalbumi avaldamist.

Videos kõlava keelpilliaranžeeringu autoriks on Raun Juurikas, kellega alanud koostööd peab Pärnoja oluliseks tõukeks uue "Leva" salvestamise juures. "2018 suvel sattusime Rauniga üle aastate taas koostööd tegema, Narvas toimunud Baltic Sun Festivali raames. Tema orkestriseade minu loole inspireeris mind väga ja viis mu muusikalised mõtted uutele radadele. Tunnen, et see uus kõla, mida videos kuulda saab, on hea üleminek elektrikitarridelt ja süntesaatoritelt akustilisemate ja sügavamate kõlade poole ning on justkui loomulik järg minu eelmisele live-albumile "Saja Lugu". "Leva" avas minu jaoks uued võimalused ja ma tunnen, et tahan seda kõla siduda oma uute lugudega, millel kallal hetkel töötan," lausus ta.

Tuleval nädalal astub Erki Pärnoja üles Hollandis Groningenis Euroopa ühel suuremal ning olulisemal uue muusika esitlusfestivalil Eurosonic Noorderslag.

Rootsikeelse teksti tõlge:

Ärkad

hingad

uinud taas

ja ootad

ootad

tahaks ju elada

enne kui tuleb surm