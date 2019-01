Vaata enne saadet "Elu parim nali": "Kreisiraadio" lõputa sketš

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Amazoni asutaja ja juht Jeff Bezos, keda peetakse hetkel maailma rikkaimaks inimeseks, ning tema abikaasa MacKenzie Bezos teatasid kolmapäeva hommikul tehtud ühises avalduses, et neil on plaanis pärast 25 aastat kestnud kooselu oma abielu lahutada.

Lääne päästekeskus kutsus kolmapäeval inimesed metsa, et õpetada neile, kuidas elektri ja muude tänapäevaste mugavusteta hakkama saada. Ellujäämiskoolitaja sõnul on näiteks "Seenelkäik" õigest nurgast vaadatuna hea õppefilm.

"See on sketš, mis ei saanud korrektset lõpetust, kuna näitlejate koosseis oli selline ja nad ei suutnud sketši lõpetada ära, sest see oli nii naljakas. Vähemalt endal oli naljakas," meenutas sketšis osalenud Peeter Oja.

Reede õhtul kell 20 on ETV eetris "Elu parim nali" teine osa, kus tuntud ja armastatud eestlased räägivad, mis neid telekat vaadates kõige enam naerma on ajanud.

