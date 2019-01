Nublu esineb veebruaris Simple Sessioni uuel Live Night peol

Lisaks valivad plaadimasinate taga muusikat Rämmar DJ-d, MHKL & Jozels ning Paul Oja.

"Live Night on uus hingamine Simple Sessioni legendaarsetele afterparty'dele, mis toob seniste DJ-pidude kõrvale ka live-kontserdi formaadi," rääkis Simple Sessioni järelpidude korraldaja Philip Nikolajev. "Peaesinejaks on Nublu, sest tahame Simple Sessioni rahvale, kellest pooled on välismaalased, tutvustada Eesti hetke kõige kuumemat nime, kelle kava saab olema tavapärasest pikem, sest lavalaudadele on oodata on mitmeid külalisesinejaid," lisab korraldaja.

Klubi Laev avas pärast tegusat suve jõulude eel spetsiaalselt suursündmusteks ehitatud sisepaviljoni Laev Arena, mis avab enda uksed avalikult esimest korda 1. veebruaril.

Simple Session Live Night toimub reedel, 1. veebruaril algusega kell 22.00. Sündmusel astuvad üles Nublu, Rämmar DJ-d, MHKL & Jozels ning Paul Oja.