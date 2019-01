Näitleja ja koomik Kevin Hart teatas, et ei kavatse kindlasti sel aastal Oscarite õhtujuhikohale naasta.

Hart teatas Oscarite õhtujuhikohast loobumisest detsembris, kui avalikkuse ees levisid tema aastatevanused Twitteri säutsud, mis olid homofoobse alatooniga, vahendas BBC.

Eelmisel nädalal võõrustas Harti oma saates Ellen DeGeneres, kes ütles kaamerate ees, et filmiakadeema muutis tema telefonikõne järel meelt ja on nõus Harti kohale ennistama. Hart teatas nüüd ABC saates "Good Morning America", et ei plaani seda võimalust ära kasutada. "Ma ei juhi sel aastal Oscareid," ütles ta.

Hart ütles, et elustab veebruaris uue filmi "Jumanji" võtteid ning tal poleks aega Oscariteks valmistuda. "Ma ei saa seda teha sel aastal, kahjuks. Seda ei juhtu. Ja tulevikus, kui see juhtub, siis juhtub. Aga see pole praegu vestluse teema," ütles ta.

Filmiakadeemia pidulikul galal on nüüd vähem kui seitse nädalat õhtujuhi leidmiseks.

91. Oscarite gala toimub veebruari lõpus.