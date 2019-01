Getter Jaani euroloost sai Aasias ülipopulaarne veebihullus

Ootamatult on Aasias avastatud Getter Jaani 2011. aasta Eurovisiooni võistluslugu "Rockefeller Street", millest on tehtud tänaseks juba 1,5 miljonit ülikiiret tantsuvideot. Muusik selgitas "Ringvaates", mida ta ise sellest kõigest arvab.

Versioon, mille järgi on tänaseks tehtud juba 1,5 miljonit tantsuvideot, ei ole siiski originaal. Kaks Hiina meest leidsid kusagilt Getter Jaani "Rockefeller Streeti" ja keerasid selle kordi kiiremaks, luues omapärase ja ülitempoga töötluse. Põhiklippi, millest tantsuhullus alguse sai, on tänaseks vaadatud juba 15 miljonit korda.

Lühikesed tantsuklipid, mis "Rockefeller Streeti" põhjal tehakse, tuleb laadida keskkonda TikTok, mis on Instagrami ja Facebooki kõrval populaarsust koguv sotsiaalvõrgustik. Jaani kinnitas, et tal on ka endal seal konto, kuid ta ei kasuta seda veel nii aktiivselt. "Mu väike õde näitab mulle alati need kõige uuemad ja popimad nipid ära, et mida teha."

"Rockefeller Streeti" ootamatu edu üheks põhjuseks võib olla Getter Jaani sõnul see, et lugu on omapärase kiiksuga. "Kui ma kuulsin seda uut versiooni, mis on väga palju tempokam, siis see algne lugu tundub nagu üks tore unelaul," mainis ta. Veel ei ole aga Jaani näinud, et tema pangaarvele oleks selle populaarsuse eest suuri rahasummasid tulnud.