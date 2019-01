Tõnu Kark filmist "Johannes Pääsukese tõeline elu": Avandi ja Sepp olid väga tõsised poisid

2019. aasta avab Eesti mängufilmide mõttes Hardi Volmeri uus linalugu "Johannes Pääsukese tõeline elu", kus jõuab kinolinale esimese eestlasest filmitegija lugu. "Ringvaates" olid külas nii režissöör kui ka näitlejad Tõnu Kark ja Ester Kuntu, et selgitada, millise filmiga on tegemist.

Hardi Volmer kinnitas, et suur osa sellest, mis Johannes Pääsukese elust toimus, tuli ise välja mõelda. "Ta suri nii noorelt, 26-aastasena, seega temast on jäänud ainult pärand," ütles ta ja selgitas, et Pääsuke hukkus küll sõjas, aga tagalas. "Ta kukkus rongis vastu lauda ja suri."

Tõnu Kark tõdes, et tema võtteplatsil Märt Avandi ja Ott Sepaga eriti nalja ei visanud. "Väga tõsised poisid olid," ütles ta ja selgitas, et tema kehastab filmis voorimeest, kes peategelasi mööda Setumaad ringi veab ning selle teekonna jooksul pidevalt õpetab.

Samuti kinnitas Kark, et tema poole pöörduvad paljud režissöörid ja kutsuvad oma filmidesse, kuid esmalt tahetakse teda kutsuda castingutele. "Ma ei taha seal käia, ma ütlen neile, et te teate küll mind, kui tahate mind filmi, siis andke leping," sõnas ta ja tõi välja, et ühe korra on ta castingul käinud ja rollist ilma jäänud. "See oli reklaamfilm, Ain Lutsepp võeti minu asemel."