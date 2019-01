Selgusid Eesti Muusikaauhinnad 2019 nominendid

Eesti Fonogrammitootjate Ühingu juhatuse liikme Tambet Mumma sõnul iseloomustavad tänavused nominendid väga hästi möödunud aastat Eesti muusikas. "Konkurents Eesti muusikaturul muutub aasta aastalt tugevamaks ja muusikavalik mitmekesisemaks. On tunda, et meie artistid teevad järjest rohkem rahvusvahelisel tasemel koostööd oma ala tippudega, mis annab julguse loota, et juba lähiajal on Eesti artistid oodatud külalised ka teiste riikide auhinnagaaladel," lisas Mumma.

Kõige rohkem nominatsioone, kokku 6, on tänavu TOMMY CASHil, kelle album "¥€$" on nomineeritud Aasta Hip-Hop/Rapalbumi ja Aasta Albumi kategoorias. Lisaks jahib CASH Aasta Meesartisti ja Aasta Muusikavideo tiitlit. Viimases pälvis ta kolm nominatsiooni.

Võrdselt kolme nominatsiooniga järgnevad Eesti Muusikaauhindadel erinevates kategooriates Estonian Voices, nublu, Ewert and The Two Dragons, NÖEP, Revals ja Lenna.

Galal antakse üle ka auhind Panus Eesti Muusikasse, mille saaja selgub Eesti Fonogrammitootjate Ühingu liikmete otsusega.

Aasta jazzalbum

Erki Pärnoja "Saja lugu"

Estonian Voices "Taat läks lolliks"

Kristjan Randalu "Absence"

Aasta etno/folk/rahvalik album

Puuluup "Süüta mu lumi"

Voorand/Koikson/Sooäär/Daniel "Tormisele"

Zetod "Lätsi liina"

Aasta elektroonikaalbum

Bert on Beats "Freak By Nature EP"

Mart Avi "OtherWorld"

Sander Mölder "TIKS 068"

Aasta alternatiiv/indiealbum

Maarja Nuut & Ruum "Muunduja"

Vaiko Eplik "Uus karjäär uues linnas"

Zahir "What A Noise"

Aasta metalalbum

Redneck Rampage "Caveman Chronicles"

Rotten Sperm "Return of Semen"

Talbot "Magnetism"

Aasta rockalbum

Ewert And The Two Dragons "Hands Around The Moon"

Kuradi Saar "Kuradi Saar"

Revals "Revals"

Aasta popalbum

Lenna "3X"

Leslie Da Bass "Koridorid"

NOËP "Heads In The Clouds"

Aasta hiphop/rapalbum

Reket "Rahu"

Sammalhabe "james_"

TOMM¥ €A$H "¥€$"

Aasta debüütalbum

Holy Motors "Slow Sundown"

Sander Mölder "TIKS 068"

Öed "Öed"

Aasta naisartist

Lenna

Lepatriinu

Maria Faust

Aasta meesartist

NOËP

Nublu

TOMM¥ €A$H

Aasta ansambel

Estonian Voices

Ewert And The Two Dragons

Revals

Aasta muusikavideo

TOMMY CASH "Little Molly"

TOMMY CASH "PUSSY MONEY WEED"

TOMMY CASH "X-RAY"

Aasta parim laul

Lenna "Kolm korda"

NOËP "New Heights"

Nublu feat. Reket "Mina ka"

Nublu "Öölaps"

Trad.Attack! "Lell'o"

Aasta album

Estonian Voices "Taat läks lolliks"

Ewert And The Two Dragons "Hands Around The Moon"

Puuluup "Süüta mu lumi"

Revals "Revals"

TOMM¥ €A$H "¥€$"

Aasta klassikaalbum (kandideerivad nelja klassikalise muusika žanrikategooria parimad)

Aasta Heliloomingu Album, Aasta Sümfoonilise- või Lavamuusika Album

Erkki-Sven Tüür. Illuminatio. Whistles and Whispers from Uluru. Symphony No. 8

Muusika: Erkki-Sven Tüür

Esitajad: Lawrence Power (vioola), Genevieve Lacey (plokkflööt), Tapiola Sinfonietta, dirigent Olari Elts.

Aasta Koorimuusika Album

3 CD-d Baltic Voices

Muusika: Cyrillus Kreek, Veljo Tormis, Arvo Pärt, Urmas Sisask, Toivo Tulev, Galina Grigorjeva, Erkki-Sven Tüür, Sven-David Sandström, Einojuhani Rautavaara, Pēteris Vasks, Per Norgard, Alfred Schnittke, Vaclovas Augustinas, Pelle Gudmundsen-Holmgreen, Kaija Saariaho, Rytis Mažulis, Erik Bergman, Algirdas Martinaitis, Henryk Mikolaj Górecki

Esitajad: Eesti Filharmoonia Kammerkoor, dirigent Paul Hillier

Aasta Kammermuusika Album

The Soul of Fire

Muusika: de Falla, Albéniz, Stravinsky

Esitajad: Age Juurikas, piano