Muusikaauhindadel esinevad Ott Lepland, Rein Rannap, ÖED, Bert on Beats ja Maian

24. jaanuaril Saku Suurhallis toimuvale Eesti muusikaauhindade pidulikule galale lisandusid esinejatena hiljuti ühise albumi välja andnud Ott Lepland ja Rein Rannap, Saaremaa energiast pakatavad ÖED, erinevate kooslustega korduvalt nomineeritud Bert Prikenfeld ehk Bert on Beats ja noor tulevikutäht Maian. Lisaks astuvad üles juba varem välja kuulutatud Lenna, Ewert and the Two Dragons ning Uudo Sepp.

Värsketest artistidest on staažikaim Rein Rannap, kellele 2003. aastal anti üle auhind panus Eesti muusikasse. 2007. aastal tekitas paljudes elevust kui Rannap võitis aasta naisartisti auhinna. Maarjaga ühiselt tehtud album "Läbi jäätund klaasi" valiti toona parimaks. Eelmisel aastal andis Rannap koos Ott Leplandiga välja ühise albumi "Tagasirändur".

Ott Lepland on Eesti muusikaauhindadel üles astunud nii artisti kui ka õhtujuhina. Viimane toimus aastal 2015 ja Leplandi lavapartneriks oli siis Ines. Tal on õnnestunud ka kahel aastal järjest saada endale tiitel aasta meesartist - 2012. aastal albumiga "Laulan ma sind" ja 2013. aastal albumiga "Öö mu kannul käib". Aastatega on Leplandil Eesti muusikaauhindadelt kogunenud kolm auhinda.

ÖED on kahest kangest saare naisest koosnev duo, kuhu kuuluvad Kristel Aaslaid ja Tuuli Rand. Aaslaid on Eesti muusikaauhindadel saanud võidurõõmu tunda koos Avoid Dave'iga, kui album "Insert Title", millel ta oli kaastegev, võitis 2016. aastal aasta elektroonikaalbumi auhinna. Samal aastal oli Aaslaid nomineeritud koos Cartooniga ka aasta parima laulu tiitlile looga "Made Me Feel". Tuuli Rand on varasemalt tuntust kogunud artistina Windy Beach. Tema viimane singel "Mine" ilmus 2017. aastal ja selle produtsendiks oli Bert Prikenfeld.

Bert on Beats ehk Bert Prikenfeld on mees, kelle käsi on olnud mängus väga paljude artistide loomingu juures. Ta on olnud nomineeritud DJ Critikalina aasta elektroonikaalbumi (2006) ja aasta meesartisti (2007) kategoorias. Bert on Beatsi album "Antenna of Tallinn" sai nominatsiooni aastal 2012. Suurim edu on olnud tal A-Rühma ja HU? koosseisudes. Viimasel on aastate jooksul ette näidata neli Eesti muusikaauhinda.

Maian on artist, kes sai laiemale üldsusele tuttavakas 2017. aastal toimunud Eesti Laulu konkursil. Sama aasta sügiseks oli tal taskus artistileping plaadifirmaga Universal Music Baltics. Tema eelmise aasta sügisel ilmunud eestikeelne singel "Sinise leegiga" on leidnud tee kõikide suuremate raadiojaamade playlistidesse.

Eesti Muusikaauhinnad 2019 toimuvad 24. jaanuaril Saku Suurhallis. Kokku jagatakse Eesti muusikamaailma ihaldatumaid auhindu 17. kategoorias. Õhtut juhivad Reigo Ahven ja Triinu "Lepatriinu" Paomets.