Siret Kotka-Repinski Savisaare haigusest: valik oli lihtne, kas jalg või elu

Savisaare pikaajaline abi Liina Oja oli mehega sel saatuslikul reisil kaasas. "Oli juba õhtul hilja, konverents lõppes õhtuga ära, me olime juba kõik oma hotellitubades ja Edgar helistas mulle lauatelefonile umbes ühe paiku öösel, et noh, kas lähme nüüd ööelu ka vaatama," rääkis Oja saates "Pealtnägija. Edgar Savisaar".

Ta meenutas, et Bangkokis oli isegi öösel sooja umbes 30 kraadi. "Meil hotell oli küll üsna kesklinnas, aga me jalutasime üks neli kuni viis kilomeetrit. Me jalutasime seal lihtsalt sellises vanalinna piirkonnas, ma arvan, et öösel kella kolmeni umbes," rääkis naine.

Endine Savisaare referent Siret Kotka-Repinski ütles, et Savisaar tundis end juba vahetult pärast reisi kehvasti. "Ta helistas mulle, ütles, et kas ma saan tulla Hundisilmale teda turgutama. Ma tulin, tal oli palavik. See palavik ei tahtnud mitte kuidagi alla minna," kirjeldas naine.

Hommikul sõideti Jõgeva haiglasse doktor Peep Põdderi juurde. "Pärast proovide ilmsiks tulekut sai Peep Põdder aru, et asi on eluohtlik ja ta toimetati Tartusse," lausus Kotka-Repinski.

Ta lisas, et kui ta järgmisel päeval haiglasse helistas, öeldi et asjad olid nii halvaks läinud öösel, et Savisaar viidi kunstlikku koomasse. "Mille peale ma sõitsin sinna kohale ja olin kõikide lastega kontaktis. Välja arvatud Rosinaga, kes oli kuskil Aasias minu meelest. Jõudsin sinna ja küsisin, kas praegu on hetk, kus tuleb lastele teatada, et nad tuleksid Eestisse. Ja vastus tuli, jah," kirjeldas Kotka-Repinski.

Siis hakkas Kotka-Repinski sõnul Savisaare võitlus elu nimel pihta. "Lapsed saabusid nii kiiresti, kui nad said, et oma isale olla toeks. Erakond tuli ka omalt poolt appi," lisas naine.

Savisaarega 18 kampaaniat teinud reklaamiärimees Paavo Pettai käis poliitikut mitu korda haiglas vaatamas. "Minul oli tunne, et ma näen surnud Edgar Savisaart, reaalselt. See oli ikkagi tohutult depressiivne pilt," lausus ta.

Kotka-Repinski sõnul olid kaks nädalat Tartus pisaraterohked. "Iga päev, kus Edgar Savisaar elas, aga ei olnud teada, mis haigusega on tegemist, oli emotsionaalselt väga raske. Kõik see päädis siis jala mahavõtmisega, et päästa Edgari elu, sest valiku koht oli lihtne, kas jalg või elu. Ja lähedastel oli ainult üks otsus, elu," avaldas naine.

Oja kirjeldas, et ei ole näinud elus nii suuri silmi kui Savisaarel pärast koomast väljatulekut. "Ta oli hirmunud. Siis ta sosistas mulle, et Liina, vii mind siit ära, mind hoitakse kinni. See oli hästi raske," meenutas Oja.

Kotka-Repinski lisas, et Savisaarele jala kotusest rääkimine ei käinud nagu filmis. "Tegelikult on niimoodi, et iga päev, kui tema juures käisid arstid, selgitasid talle, et mis olukord tal on ja mis on juhtunud. Kindlasti oli hetk, kus emotsionaalselt, kui see talle kõik kohale jõudis, talle raske," avaldas naine.