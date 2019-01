Vilja Toomast topeltelust Edgar Savisaarega: sisemiselt sõi see hingejõu ära

Edgar Savisaare endine abikaasa Vilja Toomast meenutas perioodi, mil elas topeltelu, püüdes avalikkuse ees näidata, et tema eraeluga on kõik korras, kuid tegelikult põdes samal ajal depressiooni.

Savisaar jäi tipp-poliitikuna meediale tihti hambusse noorte assistentide pärast. Endine politsei peadirektor, siseminister ja Keskerakonna liige Ain Seppik tõdes ETV saates "Pealtnägija. Edgar Savisaar", et proovis Savisaart sellel teemal hoiatada.

"Ma ei pidanud seda väga heaks tooniks. Assistent võib lõppude lõpuks olla ja tõepoolest, noore tüdruku kõrval sa näed ise ka kuidagi noorem ja oled ikkagi tegija. Aga minu meelest see läbikäimine sai kuidagi liiga isikliku jume," ütles Seppik.

Endine Savisaare referent ja pikaajaline Keskerakonna liige Olga Ivanova rääkis, et temal et olnud kunagi sellist olukorda või hetke, kus ta ennast Savisaarega ebamugavalt oleks tundnud. "Õnneks meie suhted olid väga viisakad ja alati mina olin tema kas alluva positsioonis või siis juba valimisliidus kolleegina. Aga mingisugust käitumist, mis paneks ebameeldivasse olukorda, ei olnud. See oli minuga. Nii et ma ei tea, kuidas oli teistega," lausus Ivanova.

Üks isiklik referent ehk vihmavarjuhoidja oli Väike-Maarjast pärit endine Kesknoor Siret Kotka. "Ma ei tahaks kunagi, et prominentse mehe kaaslane oleks sellises olukorras, nagu Vilja oli. Nii ei tohi lihtsalt kunagi juhtuda," lausus endine fraktsiooni nõunik ja erakonna infojuht Evelyn Sepp.

Siret Kotka-Repinski rõhutas, et teda sidus Edgar Savisaarega erakond. "Me olime kolleegid ja me olime sõbrad. Ja ma arvan, et see on peamine," lausus ta.

Vilja Toomast tunnistas, et meediale eitamine muutus ka enda jaoks ebameeldivaks. "Et lahenda siis enda jaoks see küsimus kuidagi ära. Miks ma pean seda kogu aeg jälle ümber lükkama ja eitama, kuna lausa sõnumid tulevad mobiilile, mis kella ajal Edgar kust hommikul lahkub. No see lihtsalt läks selliseks," meenutas Toomast.

Toomast ütles, et mängis topeltmängu suhtes Edgariga oma alalhoidliku iseloomu tõttu. "Kes enda ja elu vastu tahab siiras olla, selline topeltelu on igale inimesele väga raske. Ja ega ma ei saanudki aru, et see mulle tegelikult niimoodi mõjub," arutles naine.

Naine tõdes, et oli harjunud toast välja tulles naeratama kaameratele ja poseerima ajakirjade kaantel. "Aga kuidagi ta sisemiselt ikkagi sõi selle hingejõu ära ja tegi lihtsalt haigeks, jah. Ühel hetkel hakkasid olema imelikud sümptomid, millest ma ei saanud aru, et mis toimub minuga. Kuni lõpuks siis sain aru, mis minuga tegelikult toimub, et see haigus on kõik minu peas kinni," rääkis Toomast.

Tema sõnul kulus paar aastat selleks, et enda depressiooni ravima hakata. "See oligi raske. Ja sellepärast see nii kaua aega võttiski. Mingist hetkest peale, kui juba ravimid hakkavad mõjuma, siis on seda kergem teha," tõdes ta.

"Pealtnägija. Edgar Savisaar" on ETV eetris kolmapäeval kahes osas - kell 20 ja 21.40.