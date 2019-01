Vabariigi aastapäeva vastuvõtu kontserdi lavastaja on Hendrik Toompere jr

"Tegu on sünnipäeva tähistamisega, mis on tore sündmus ja me soovime teha kontserti, mis oleks pidulik, helge, isegi lõbus. Oleme inspireerunud meie presidendi kõnedes tihti esinevast motiivist – neis jälgedes, mida me täna jätame, kõnnivad tulevikus meie lapsed," selgitas Hendrik Toompere jr plaane lähemalt.

Vastuvõtu kontserdi muusikajuht on Rasmus Puur, kunstnik Kristjan Suits, dramaturg Mehis Pihla ja sündmuse produtsent Priit Mikk.

Nagu varasematelgi aastatel, on aastapäeva vastuvõtul lisaks kontserdile omal kohal kõik traditsioonilised osad koos riigipea kõne, kätlemise ja peoga. Samuti pakutakse külalistele erinevaid maitseid üle Eesti ning kogu sündmusest teeb ülekande Eesti Rahvusringhääling.

President Kersti Kaljulaid ootab sel aastal vabariigi aastapäeva vastuvõtule kuni 1000 külalist. Nende hulgas on nii avalikkusele tuntud inimesi kui ka oma valdkonna ja piirkonna edendajaid.

Kontsertlavastuse loomise ja tehnilise teostuse hind on 110 000 eurot ning kogu sündmuse maksumuseks on planeeritud 250 000 eurot, mis jääb 2017. aasta vastuvõtu kuluga samasse suurusjärku.