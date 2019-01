Väikese vaataja jõulukingitus pani "Lastetoa" saatejuhid kohkuma

"Mina sain jõuluvanalt 1500 eurot," teatas stuudiosse helistanud Lihula poiss Andres.

"Oh sa raksakas," imestas Timmu. Timmu kaassaatejuhid Mihkel ja päkapikk Ott soovitasid väikesele vaatajale, et ta kogu raha kommide peale ei raiskaks. "Mina tean, et üks laps, kes on kuueaastane, kogub raha autosuvila jaoks," tõi Ott näite, mille jaoks raha koguda