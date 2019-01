Galerii: ETV2 uus telesaade NOVA annab ohjad noorte kätte

Uuest nädalast saab esmaspäevast neljapäevani kell 18.45 ETV2 vahendusel kaasa mõtelda teemadele, mis noori kõnetavad ja teha seda läbi noorte endi silmade. Uus kodumaine telesaade "NOVA" võtab luubi alla kõik huvitava, mis noori igapäevaselt puudutab, olgu selleks siis kool, muusika, toitumine, erinevad huvialad või noori kõnetavad eeskujud. See on saade, mis räägib elust nii kooliseinte vahel kui ka kõigest sellest, mis neist väljapoole jääb.

Noortesaate "NOVA" taga seisab rohkem kui 20 noorest koosnev toimetus, kes koostöös ERR-i tegijatega saavad tuleristsed teletöös. Noorte tegemisi juhib saates Mai Palling, kelle sõnul on tegemist täiesti ainulaadse saatega Eestis, sest sünnib noorte ideedest ja koos noortega. "Minu uue aasta lubadus oli jagada oma aega ainult ägedate inimeste ja tegevuste vahel. See lubadus täitus mul juba aasta alguses – saan olla osa "NOVA" nooruslikust ja lõbusast tiimist. Ma olen väga õnnelik, et mul on paarkümmend armsat, uudishimulikku ja nutikat sõpra juures. Novakad on ägedad," kiitis Mai Palling saatega soetud noori.

"NOVA" noortetoimetusse kuuluvad Klaus Jürgenson, Jennifer Ruumet, Mirjam Moisto, Desiree Raudsepp, Annaliise Anvelt, Katriin Kopõltsov, Nona Nano, Sander Särg, Aleksandr Klepikov, Iti Kaevats, Orm Saarelaht, Karl Gregor Baumann, Kaspar Kalle, Karolin Milk, Riia Katariin Laas, Betty Anette Laas, Robert King, Carl Aleksander Katalsepp, Kristjan Liiv, Juliet Marii Peets, Rebekka Katariina Vihurila. Saatejuht-toimetaja on Mai Palling, toimetaja-reporter Piret Järvis-Milder, režissöör Erle Veber.

"NOVA" tegemistele saab esimese pilgu heita juba sel pühapäeval, sest uus noortesaade kutsub kõiki huvilisi 13. jaanuaril kell 14.00 tasuta üritusele Solarise Apollo Kinosse, kus lisaks saate tegijatele on kohal Ariadne ja Martti Hallik ning Eesti Laulu poolfinalistid.

ETV2 ekraanil stardib uus noortesaade esmaspäeval, 14. jaanuaril kell 18.45