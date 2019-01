Ansambel Bullet For My Valentine esineb kevadel Tallinnas

16. aprillil esineb Tallinnas, Rock Cafes Briti metalbänd Bullet For My Valentine (BFMV).

Bullet For My Valentine on Briti üks edukamaid metalbände ning bändi edu saladuseks peetakse 1980ndate metali ja punkroki osavat sulandamist meloodiliste ja tumedate laulusõnadega. 16. aprillil annavad nad kontserdi Tallinnas Rock Cafes ning esitlevad oma värskeimat albumit "Gravity" (2018).

BFMV ei salga, et esialgu olid nad mõjutatud sellistest bändidest nagu Metallica, Slayer ja Iron Maiden. Nad suutsid nihutada metal-muusika piire nii, et nende muusika vastu hakkasid huvi tundma väga erinevad publikud. Nii metali austajad, punkroki fännid kui ka emokultuuri edasikandjad on kõik bändi soojalt vastu võtnud, rääkimata bändi mõjutatajatest, Metallicast ja Iron Maidenist, kes on BFMV-i tuuridele külalisesinejana lava jagama kutsunud. Ka Eesti publik nägi bändi esimest korda aastal 2006 Tallinnas just Metallica kontserdil soojendajana.

Bullet For My Valentine on oma karjääri jooksul välja andnud kuus stuudioalbumit, millest kriitikud kiidavad enim debüütalbumit "The Poison" (2005), kolmandat albumit "Fever" (2010) ja neljandat plaati "Temper Temper" (2013). Juba esimese albumiga vallutas BFMV USA turu, müües seal üle 500 000 albumi ning teenides välja kuldplaadi staatuse. Kokku on BFMV müünud üle viie miljoni albumi. Raskemale muusikale spetsialiseerunud ajakirjad Metal Hammer ja Kerrang! on bändi tunnustanud parima briti ansambli auhinnaga aastatel 2006, 2008, 2009 ja 2010.



Bänd aga ei taha jääda mugavustsooni. "Oleme viimase aasta jooksul mõelnud palju sõnale "kaasaegne". Ma tunnen, et "Gravity" on kaasaegne album, meil on aeg edasi liikuda ja kuulajatele midagi põnevamat pakkuda," ütles solist ja kitarrist Matthew Tucker.

Välja müüdud kontserdid Euroopas, USA-s ja UK-s tõestavad, et bänd on õigel teel. Lisaks uue albumi lugudele kuuleb Tallinna kontserdil kindlasti ka vanemaid hitte nagu näiteks "Tears Don't Fall", "Not Deat Yet", "Letting You Go", "Over It" jt.