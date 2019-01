Ryan Adams annab sel aastal välja kolm uut albumit

Ryan Adams avaldas, et tal on plaanis sel aastal välja anda kolm uut stuudioalbumit. "Mäletate seda aastat, kui ma andsin välja kolm albumit?" kirjutas ta Twitteris. "Teeks seda äkki uuesti." Capitol Records teatas teisipäeval, et annab 2019. aastal välja albumi pealkirjaga "Big Colors", millele Adams oli varem ka vihjanud.

"Big Colors" on väidetavalt esimene kolmest albumist, teise pealkiri olevat "Wednesdays". Kolmanda albumi pealkirja ega täpsemaid väljalaskekuupäevi pole avaldatud, vahendab Pitchfork.

Remember that year when I released 3 records.



Let's do it again pic.twitter.com/NxsUqrBYxp — Ryan Adams (@TheRyanAdams) January 8, 2019

>@TheRyanAdams' 2nd of 3 albums out this year will be called "Wednesdays" pic.twitter.com/EtaQBcBNQi — Jake Sherman (@JakeSherman) January 8, 2019

Albumite kolmik on järg 2017. aastal ilmunud albumile "Prisoner", pärast mida on Adams muu hulgas kaasa teinud Tegan and Sara kaverversioonide albumil "The Con X: Covers", jaganud sõbrapäeva singlit "Baby I Love You" ja välja andnud "Prisoneri" B-poolte kogumiku.