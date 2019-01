Selgusid 2018. aasta parimad pressifotod

Eurovisioni kodulehel ja Instagramis avalikustati vahetult enne aasta lõppu 2019. aasta eurolava kujundus, mille autor on Florian Wieder, kes on Eurovisooni jaoks teinud lavakujundusi ka varem.

Žürii esimees on Eesti ajalehtede liidu (EALL) liikmeslehtede esindajana Eesti Meedia uuriva ajakirjanduse juht Holger Roonemaa. Eestist on fotosid hindamas fotograaf Marko Mumm ning kunstnik ja Eesti kunstiakadeemia fotograafia osakonna professor Marge Monko. Välismaised žüriiliikmed on seekord Leedu pressifotograafide klubi president Jonas Staselis ning Peterburist pärit ning mullu World Press Photo konkursil Inimeste fotolugude kategoorias kolmanda koha pälvinud vabakutseline fotograaf Tatiana Vinogradova.

