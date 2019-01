Eurovisiooni lauluvõistlus avalikustas tänavuse logo

Logo on inspireeritud tänavuse Eurovisiooni hüüdlausest "Julge unistada" ning eurolavast, mille autoriks on Florian Wieder. Ka tänavune eurolava pannakse kokku kolmnurkseid motiive kasutades, vahendas Eurovision tv.

"Kolmnurk, üks maailma vanimatest kujunditest, on sümbol nurgakivist, mida leiab tihti kunstis, muusikas, kosmoseteaduses ja looduses. See sümboliseerib ühendatust ja loovust," kommenteeris KAN.

EBU esimees Jon Ola Sand kiitis, et logo on lisaväärtuseks tänavusele eurolavale. "Me loodame, et selline loominguline teema inspireerib ka 42 osalejariiki," lausus Sand.

2019. aasta Eurovisoon toimub Tel Avivis, Iisraelis 14., 16. ja 18. mail.