Susan Boyle astus taas talendisaate lavale

Naine esitas saates Rolling Stonesi loo "Wild Horses" kaverit, vahendas BBC.

Ameerika talendisaate erihooaeg "America's Got Talent: The Champions" toob tagasi parimad osalejad Ameerika ja Briti versioonidest läbi aastate. Susan Boyle'i etteastet on nimetatud ka tema tagasitulekuks, sest naise viimane album "A Wonderful World" ilmus juba mõnda aega tagasi 2016. aastal.

Boyle'i etteastet saatis saates uur menu ja Spice Girlsi liige ning saate kohtunik Mel B saatis Boyle'i otse finaalsaatesse. "Suu on suur au ja rõõm istuda siin ja kuulata sinu ingellikku häält," kommenteeris Mel B.

Truly speechless to have received the Golden Buzzer from @OfficialMelB on #AGTChampions! Hope you all enjoy this performance! See you in the finals! pic.twitter.com/tj5G4ZLRVO