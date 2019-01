Galerii: Bill Burr Alexela kontserdimajas

Enne Burri etteastet soojendas publiku üles ameeriklane Paul Virzi.

Bill Burri etendused müüakse välja üle maailma ning ka Eestis oli Alexela kontserdimaja piletid juba pikalt enne show'd läbi müüdud.

Burri "Monday Morning" podcast on iTunesis üks populaarsematest. Ka tema loodud Netflixi seriaal "F is For Family" on üliedukas ning 30. novembril esilinastus selle kolmas hooaeg.

2015. aastal esines Bill Burr New Yorki Madison Square Gardenis rohkem kui 20 000 inimese ees. The New York Times on Burri kirjeldanud kui "ühte Ameerika naljakamaid ja erilisemaid koomikuid" ning ajakiri Rolling Stone on Burri valinud 50 parima koomiku sekka läbi aegade.

Bill Burr on välja andnud viis pikka salvestust, neist viimane nimega "Walk Your Way Out" käesoleva aasta algusest saadaval Netflixi vahendusel.